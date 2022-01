El cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, reiteró este jueves su disposición a presentar su dimisión, que ya le fue rechazada por el papa Francisco hace unos meses, tras las nuevas revelaciones sobre casos de abusos sexuales en su archidiócesis.

"No me aferro al cargo", declaró el cardenal, quien repitió que su dimisión es una opción si con ella se puede avanzar en una "reforma" de la Iglesia para que esos sucesos no se vuelvan a repetir.