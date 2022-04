Ómicron ha puesto en jaque la estrategia china de "cero covid" con cifras de contagios inéditas en dos años, pero las autoridades no están dispuestas a cambiar de rumbo ni a renunciar al estricto libreto que llevan aplicando ya dos años y que les dio resultado frente a otras variantes.

"¿Qué pensaban, que China iba a dejar que la situación se descontrolase? Pues no. El coste no es bajo, pero merece la pena pagarlo para proteger la salud de la gente. De Wuhan en 2020 a Shanghái hoy, el país se ha movilizado sin fisuras para contener el virus", respondió desde Londres la Embajada china a quienes critican que la "cero covid" ya no es sostenible.