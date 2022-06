El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, calificó este lunes de "falso positivo" la retención de un avión de carga venezolano-iraní por parte de las autoridades de Argentina, que investigan el caso, y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro hace "todos los trámites pertinentes" para resolver la situación.

"El Gobierno nacional, como corresponde, está haciendo todos los trámites pertinentes ante las autoridades argentinas, entregando lo que nos corresponde. ¿Que están armando un falso positivo? Claro, claro que sí, (de) eso no hay duda, no hay duda, nosotros no tenemos ninguna duda", dijo el dirigente en una conferencia de prensa.