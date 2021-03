Fotografía cedida este miércoles por la revista Public Library of Sciences (PLoS) en la que se registró las vistas frontal (a), superior (b), izquierda (c), posterior (d), inferior (e) y derecha (f) de un cráneo sin mandíbula de una mujer del neolítico, hallado en 2015 en un yacimiento de yeso en la llamada cueva Marcel Loubens, en Bolonia (norte de Italia). EFE/Belcastro et al/PLOS ONE