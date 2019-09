María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, se mantiene estos días ocupada mientras se acerca ese fatídico 26 de septiembre en el que, hace un lustro, desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uno de ellos, su hijo.

"Es muy doloroso porque no queríamos llegar a los 5 años. Y no ha habido respuesta. Yo siento más feo porque es el cumpleaños de mi hijo. Hace 5 años este día estuvo conmigo y ahora no pude darle su abrazo, y yo pedía que nos los entregaran antes pero no se pudo", dice a Efe María, al recordar que su hijo llegaría a los 31 años estos días.