Fotografía sin fecha cedida por la organización Save the Manatee Club donde aparecen unos de sus miembros asistiendo a un manatí en una camilla. La rápida extinción de los pastos marinos está causando la desnutrición y una mortandad sin precedentes del manatí de Florida, un mamífero marino que representa al estado desde 1975 y aporta a la multimillonaria industria de la fauna silvestre de esta turística península de Estados Unidos. EFE/Save the Manatee Club/SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)