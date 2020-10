Terrence Floyd, el hermano de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía blanco el pasado mayo y cuya muerte desató una oleada de furia y protestas antirracistas en todo Estados Unidos, recordó este miércoles a su familiar con motivo del que hubiera sido su 47 cumpleaños, en un acto en el que pidió que los responsables de su fallecimiento rindan cuentas.

"Me mantengo, pero no estoy bien, y la razón por la que no estoy bien es porque mi gente no está bien. Estaré bien cuando algo llamado rendición de cuentas ocurra", dijo Terrence en un acto celebrado en el barrio de Flatlands en el distrito neoyorquino de Brooklyn, ante una veintena de personas.