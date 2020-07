El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, expresó este viernes la preocupación de su cartera ante la aparición de nuevos positivos de coronavirus "que tienen otra vez el trasfondo social", con 1.389 casos activos en el país.

"Cuando uno hace el interrogatorio detallado de cómo se dieron las circunstancias, no solo se dieron en eventos sociales que no deberían haber ocurrido, sino que no se han tomado las medidas adecuadas", dijo Mazzoleni en su rueda de prensa semanal.