EFE New Brunswick (Nueva Jersey, EE.UU.) 9 nov. 2019

La fundadora del movimiento Me Too, Tarana Burke, se declaró este viernes “frustrada” por la ambigüedad de los potenciales candidatos a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos respecto a la lucha contra la violencia sexual, por lo que ha lanzado un nuevo “hasthag”, #MeTooVoter, para presionar a los políticos y movilizar el voto de millones de aliados.

“En el segundo aniversario de Me Too, tuvo lugar el cuarto debate presidencial. Teníamos la oportunidad de escuchar a gente que dice que quiere liderar este país. Fue la cuarta vez que perdieron la oportunidad de dar su posición sobre la violencia sexual”, lamentó la activista estadounidense en un evento en New Brunswick (Nueva Jersey), donde fue homenajeada.