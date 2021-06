El papa Francisco afirmó hoy que disponer de un empleo "es una unción de dignidad" para las personas y animó a los empresarios a trabajar al servicio del bien común.

"(El trabajo) es una cuestión de dignidad. La dignidad de la persona no proviene del dinero, no proviene de las cosas que se saben, proviene del trabajo. El trabajo es una unción de dignidad. Quien no trabaja no es digno. Así de sencillo", dijo Jorge Bergoglio en un audiencia con un grupo de jóvenes del "Proyecto Policoro" de la Conferencia Episcopal Italiana con motivo del 25º aniversario de su fundación, celebrada en el palacio apostólico del Vaticano.