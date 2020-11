El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez (c), junto a Maykel Castillo (i) y Luis Manuel Otero Alcántara (d), cinco de los opositores en huelga de hambre para protestar contra el encarcelamiento de un músico disidente local, se unió hoy, al grupo de opositores atrincherados desde hace una semana en una casa de La Habana (Cuba). EFE/ Movimiento San Isidro

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez se unió este martes al grupo de opositores, cinco de ellos en huelga de hambre, atrincherados desde hace una semana en el barrio de San Isidro, en La Habana, para protestar contra el encarcelamiento de un músico disidente local.

Álvarez, autor de la novela Los caídos (2018) y columnista habitual en medios internacionales como The Washington Post, The New York Times o El País, declaró a Efe por teléfono desde dentro de la vivienda donde se concentran los activistas que se unió a ellos "porque son un ejemplo de comunidad y civismo en medio de un país fracturado".