30 may. 2021

EFE Kinshasa 30 may. 2021

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu. EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu. . (Ruanda) EFE/EPA/EUGENE UWIMANA

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu. EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, desaconsejó hoy volver a Goma, ciudad cercana al volcán Nyiaragongo que entró en erupción la semana pasada y que fue evacuada el día 27, hasta que los científicos aseguren que no hay peligro por la presencia de magma bajo la urbe y el lago Kivu.

“Lo desaconsejo enérgicamente. En esta etapa aún no disponemos de información que nos permita autorizar la devolución. Aún no estamos seguros. Los científicos deben tranquilizarnos al 100 %. Incluso si todavía hay un 1 % de incertidumbre, no desearía que la población regrese", dijo hoy Tshisekedi en declaraciones a la prensa recogidas por el medio local Actualité.cd.