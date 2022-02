La aprobación en un comité del Senado de Florida de un proyecto de ley para prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo incluso en casos de violación o incesto suscitó el rechazo de figuras demócratas, médicos y grupos de defensa de los derechos reproductivos.

"Si una niña o mujer no quiere llevar un embarazo a término porque no dio su consentimiento para ser violada, los miembros del Senado de Florida no deberían poder negarle un aborto porque necesitaba más tiempo. Las mujeres deberían tener control sobre sus propios derechos de reproducción, ¡punto!", escribió la senadora demócrata Lauren Book en su cuenta de Twitter.