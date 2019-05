27 may. 2019

EFE Washington 27 may. 2019

La exposición al líquido con sabor usado en los cigarrillos electrónicos puede exacerbar la disfunción de las células endoteliales, lo que frecuentemente precede a enfermedades cardíacas, reveló un estudio difundido este lunes.

La investigación, la primera de ese tipo y publicada en la revista médica Journal of the American College of Cardiology, se centró en las células endoteliales, que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón.