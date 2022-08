En el último año se dieron un total de 118 eventos que violaron los derechos humanos de personas defensoras, según el informe “Defender los derechos humanos en México: entre la omisión y la simulación”, presentado este martes por varias organizaciones no gubernamentales en la capital mexicana.

"Que no nos de pena asumir que a la Cuarta Transformación -proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador-, que viene de la confrontación de ideas, de eruditos con tantos años de lucha, no le gusta la oposición y no solo eso, sino que ejecuta mensajes de terror y represión", dijo en conferencia de prensa la periodista Jade Ramírez Cuevas, cofundadora del portal de medios Perimetral.