Fotografía cedida por Bo Wang donde aparece una pieza de ámbar que muestra una enorme inclusión de amonites y otros en su interior. Los científicos han hallado por primera vez un amonite atrapado en la resina fosilizada de una gota de ámbar que data de hace 99 millones de años, según un artículo que publica este lunes Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). EFE/Bo Wang