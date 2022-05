24 may. 2022

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México consideró este lunes necesario que las autoridades del país generen una "política integral" más allá del mecanismo de protección existente para proteger a los periodistas.

"No basta con reforzarlo (el mecanismo) en términos presupuestarios ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho", detalló el organismo en un diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de estado para la protección a las personas defensoras y periodistas".