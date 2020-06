Argentina vive en un aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus desde el pasado 20 de marzo, y en los últimos días se intensificó el debate sobre el uso de la cuarentena a raíz de dos cartas publicadas por científicos y otras personalidades con visiones contrapuestas sobre esta medida.

Este sábado comenzó a circular un documento suscrito por unas 300 personas, entre los que se encuentran científicos, "intelectuales" y otros famosos como el actor Luis Brandoni, en la que bajo el título "infectadura: la democracia está en peligro", afirma que el "equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado".

La carta recuerda que "el Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria", ante lo que hace un llamamiento a "redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal".

Hasta la fecha, la carta consiguió más de 18.000 firmas en la plataforma Change.org.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

Horas después de que se diera a conocer el documento, integrantes del Gobierno salieron al paso, como hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien aseguró que esta postura falta al respeto "al esfuerzo de una sociedad".

"Apuntamos al único remedio conocido contra el coronavirus que es cuidarse y cuidar a los propios, quedarse en casa y aislarse. Se le falta el respeto, no a un Gobierno porque es parte del juego político, pero sí al esfuerzo de una sociedad que está asustada, que no se quiere enfermar, no quiere que se le muera un familiar, que no se quiere morir", aseguró Cafiero en radio La Red.

En la misma línea se expresó el ministro de Salud del país, Ginés González García, quien subrayó que la carta "mezcla la voluntad de querer hacerle un daño al Gobierno y lo que se está haciendo es un daño a la sociedad".

"Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, en todo casos somos antimuerte, no queremos que la gente se enferme, padezca, tan sencillo como eso ", agregó en radio Mitre.

Ese mismo día se registraron protestas contra el aislamiento social obligatorio en varios puntos del país, y en la capital marcharon dos grupos, uno formado por médicos y personal sanitario, que protestaron desde sus vehículos por la céntrica avenida 9 de julio, y otro grupo que se movilizó a pie por los alrededores del emblemático obelisco porteño.

LA OTRA CARTA

Ayer, otro documento comenzó a moverse por las redes sociales y grupos de WhatsApp, una carta impulsada por docentes e investigadores que se posicionan a favor de la cuarentena y piden "un esfuerzo adicional para salvar vidas".

Este escrito recuerda que el aislamiento social "no solo permitió multiplicar la capacidad de atención del sistema de salud y avanzar en la provisión de los tests necesarios para el diagnóstico de COVID-19, sino que además, redujo los casos diarios a prácticamente cero en 21 de las 24 divisiones territoriales del país".

Asimismo solicita "maximizar la efectividad de la cuarentena" en Buenos Aires y su área metropolitana (AMBA) y el Gran Resistencia (región de la provincia de Chaco), donde se concentran la gran mayoría de los casos.

UNA CUARENTENA POR LUGARES

Argentina inició la cuarentena el 20 de marzo y esta se encuentra en una fase muy diferenciada en las distintas provincias del país, según la circulación del virus. En el AMBA se mantienen estricta (en las últimas semanas se reabrieron varias actividades comerciales con el visto bueno del Gobierno) ante el aumento de los casos de coronavirus detectados.

En principio, la cuarentena se mantendrá hasta el próximo domingo, aunque no se descarta que el Gobierno decida prolongarla, al menos en las zonas más afectadas.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud en su parte matutino de este martes, hasta ahora se detectaron 17.415 personas con COVID-19 (de ellas, 5.709 personas ya se recuperaron), de las que 8.480 se concentran en la ciudad de Buenos Aires y 6.144 en la provincia bonarense.

En el último día, 14 de las 24 provincias del país no reportaron ningún caso, mientras que Formosa y Catamarca, ambas en el norte del país, son las únicas dos provincias que hasta la fecha no detectaron ningún positivo.

Hasta el momento, la cantidad de personas fallecidas en todo el país por coronavirus es 560.