El clima este miércoles de Washington, marcado por claroscuros, reflejaba la atmósfera que se respiraba este año en la celebración en el Pentágono del mes del Orgullo LGBT debido a las constantes embestidas del Gobierno del presidente Donald Trump contra una parte de esta comunidad: los transexuales.

"Es duro, por eso no he venido de uniforme. No lo he traído porque nuestro comandante en Jefe (Donald Trump) ha dicho que las personas trans somos deficientes y ya no somos bienvenidas en el Ejército. Así que ya no siento el mismo orgullo por este uniforme", lamentó la capitán Jennifer Peace en declaraciones a Efe.