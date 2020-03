El documental "Familia de medianoche", que se estrenará el próximo 6 de marzo en los cines, refleja, a través de las vivencias de una familia que tiene un vehículo sanitario privado, la dura realidad de la escasez de ambulancias oficiales en Ciudad de México.

"(La familia) me invitó a ver una noche de trabajo y en esa primera noche vi un mundo increíble de ambulancias privadas que están llegando a accidentes donde el gobierno no está llegando. Me surgieron muchas preguntas éticas pero lo que vi fue una familia intentando sobrevivir y personas en accidente intentando sobrevivir", explicó el director de la cinta, el estadounidense Luke Lorentzen, en entrevista con Efe.