Centenares de "soñadores" congregados frente a la Corte Suprema desde antes de que saliera el sol estallaron en alegría poco después de las 10 de la mañana, momento preciso en que el Alto Tribunal dejó en pie la Acción Diferida (DACA) y disipase así el miedo acumulado desde que hace casi tres años el presidente Donald Trump decretó el cierre del amparo migratorio.

"Esto me da paz porque al fin tenemos una decisión. Hemos estado en esto que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros", dijo a Efe este jueves el salvadoreño Gerson Quinteros, quien agregó: "sabemos que esto no es una solución permanente y lo que necesitamos es una que sea permanente para que nuestros jóvenes puedan vivir en paz".