La Fiscalía del estado australiano de Victoria presentó un recurso ante el Tribunal Superior para oponerse al pedido de apelación presentado por el cardenal George Pell (c) contra su condena a seis años de cárcel por pederastia, confirmaron este miércoles a Efe fuentes oficiales.EFE/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT[AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT]