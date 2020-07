GLAAD, la principal organización de Estados Unidos de defensa de los derechos de las personas LGBTQ, otorgó este jueves un premio a un equipo de la Agencia EFE, liderado por el periodista David Casasús, por un reportaje sobre una bióloga transgénero, Brigitte Baptiste, que es una eminencia en su especialidad en Colombia.

"El encanto de la historia del reportaje con Brigitte fue la naturalidad que desprendió. Quería que Europa y Latinoamérica vieran que ella se levanta, va al baño y vive su día a día como una persona totalmente normal, con su familia", explica Casasús, ahora en Madrid, en una entrevista con Efe.

Así, el reportaje "América a Fondo: Brigitte Baptiste, el Rostro de la (bio) Diversidad", realizado por el propio Casasús y el videógrafo Juan Diego López, recibió el galardón "Sobresaliente Periodismo Digital en Español- Vídeo o Multimedia" de GLAAD.

La historia contada por Casasús en septiembre del año pasado se centra en la figura de Brigitte, doctora en Biología, activista por los derechos LGTBI en Colombia y rectora de la Universidad EAN en Bogotá.

En la adolescencia, Brigitte se dio cuenta de la contradicción entre su cuerpo y su mente. Fue a los 13 años cuando no quería jugar al fútbol y se sentía mejor en las actividades de las niñas, pero no fue hasta los 35 cuando empezó a hacer el cambio transgénero.

En Colombia, los niños transgénero suelen sufrir limitaciones de sus derechos, incluso a veces con la expulsión del colegio o el uso de mecanismos indirectos para sacar a los menores de la institución.

"La educación de las personas transgénero depende mucho de las políticas del colegio, depende de la voluntad que manifiesten de apoyar a las personas que expresen diversidad de género", afirmó la bióloga en el reportaje premiado.

El autor de "América a Fondo: Brigitte Baptiste, el Rostro de la (bio) Diversidad" reconoce que le sorprendió la repercusión y el éxito que tuvieron tanto el texto como el vídeo en el momento de la publicación, y ahora se muestra "muy agradecido" por el reconocimiento de GLAAD.

"Esto es un subidón importante para mí en un año complicado a nivel personal, así que estoy muy agradecido", agrega.

GLAAD, en su labor de defensa de los derechos de las personas LGBTQ, desde hace 30 años entrega unos galardones que premian aquellos trabajos que representan de manera justa e inclusiva al colectivo, tanto en prensa como en cine y televisión.

Entre los nominados en categorías de lengua española figuran éxitos como la serie "Élite" de Netflix, "Amar a Muerte" de Univisión y "Los Espookys" de HBO.

También recibieron menciones trabajos de Radio Televisión Española y la cadena estadounidense CNN en Español.

Por su parte, en lengua inglesa series candidatas al Emmy como "Pose", "Euphoria", "One Day at a Time", "Sex Education" y "RuPaul's Drag Race" y cintas reconocidas en los Óscar como "Judy" y "Bombshell" forman parte de esta edición de los premios, cuya gala no ha podido celebrarse por el coronavirus y se sustituyó por una celebración digital.

En la ceremonia prevista se iba a entregar un premio honorífico al cineasta Ryan Murhpy (creador de "Glee" y "Pose") y a la cantante Taylor Swift por su activismo en defensa de la igualdad.

Entre las celebridades que recibieron este reconocmiento en el pasado figuran Beyoncé y JAY-Z, Jennifer López, Britney Spears, Kerry Washington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Goldberg y Patricia Arquette.