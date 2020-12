Al menos catorce venezolanos murieron cuando naufragó una embarcación en el Caribe, informó este domingo el Gobierno de Venezuela, horas después de que el político opositor David Smolansky confirmara que eran migrantes que se dirigían a Trinidad y Tobago.

"Hasta ahora hay once cuerpos identificados, siete adultos y cuatro menores de edad. No descartamos que otros cuerpos no hayan aparecido aún", escribió en su cuenta de Twitter Smolanksy, nombrado por el opositor Juan Guaidó como comisionado para la Organización de Estados Americanos (OEA).