Cerca de un centenar de líderes de gremios de la salud y de la oposición se movilizaron este sábado en Caracas para exigir un plan de vacunación contra la covid-19, "sin criterios políticos" y que tenga como prioridad a médicos y enfermeros.

"Muchos (trabajadores sanitarios) no han recibido la vacuna, no es justo que el sector político de la Administración del señor (Nicolás) Maduro públicamente haya reconocido haber sido vacunado mientras hay enfermeros o médicos luchando contra el virus en un hospital y no han recibido la inmunización", dijo a Efe Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.