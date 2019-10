El Ministerio Público de Guatemala inauguró este jueves la Fiscalía Contra el Tráfico de Migrantes, con el apoyo de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), para combatir la extorsión, delitos contra la vida, crimen organizado y la corrupción en estos casos.

La fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que la entidad "no recibe ningún recurso económico" que no provenga del presupuesto económico de la institución y enfatizó que "no hay interferencia de Estados UNidos en la creación de la Fiscalía", pero admitió que ese país sí hizo "donaciones de equipo y bienes muebles".