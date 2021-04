La covid-19 "se llega a entender hasta que uno la tiene", dijo este lunes a Efe el médico hondureño especialista en Rehabilitación y exviceministro de Salud José Manuel Matheu, quien se recupera de la enfermedad que contrajo este año, lo mismo que su esposa.

"Usted siente que no puede respirar, que no llega de la casa al hospital porque se va a morir; es horrible, ahora yo entiendo a cualquiera que me diga de esto, es algo desesperante y cuando usted llama a los hospitales todos están llenos, a nosotros nos tocó vivir eso", relató Matheu, de 60 años. Su esposa estuvo menos grave.