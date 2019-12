Drones captaron imágenes que muestran fracturas y una creciente inestabilidad en el manto de hielo de Groenlandia, el mayor contribuidor al aumento de los niveles del mar, según un estudio publicado este lunes por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Es posible que hayamos subestimado los efectos de estos glaciares en la inestabilidad general del manto de hielo de Groenlandia", afirmó el coautor principal del estudio, Tom Chudley, de la Universidad Cambridge (el Reino Unido).