"Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película", indicó la artista durante una mesa redonda con otras actrices organizada por la revista The Hollywood Reporter. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO/Archivo RESUMEN FOTOS DEL AÑO DE EPA 2019 SEPTIEMBRE