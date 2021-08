En concreto, se refirió a incidentes que tuvieron lugar en los centros de Azuay No. 1, Cotopaxi No. 1, Guayas No. 1, Guayas No. 4, Manabí No. 4, y Ríos No. 2, sobre los cuales se pronunció el 22 de julio, el 29 de abril y el 26 de febrero pasados. EFE/ Marcos Pin /Archivo