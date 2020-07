Un hombre fue registrado este lunes al tomar el sol en una de las "islas de aislamiento", para garantizar la distancia social entre los visitantes, demarcadas en el parque do Povo, como prevención contra la propagación del coronavirus, en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

El coronavirus ha contagiado sin distinción a ricos y pobres pero también ha creado una brecha aún más profunda para dejar en evidencia que una cosa es enfrentar la crisis con los bolsillos llenos y otra con agujeros en los mismos: más de 70 multimillonarios latinoamericanos han visto crecer sus fortunas en lo que va de pandemia.

"La COVID-19 no es igual para todos. Mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos, los multimillonarios no tienen que preocuparse", dijo este lunes la directora de la organización humanitaria Oxfam Brasil, Katia Maia.