El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, informó este miércoles que la curva de contagios por covid-19 reportó una desaceleración del 10 % en el país, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, donde actualmente más del 70 % de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas.

"Hay una disminución de aproximadamente un 10 % de la cantidad de contagios. No es que no hay contagios, es decir, que se ha desacelerado la curva de incremento de los contagios. Por lo tanto, no podemos bajar la guarda porque sigue habiendo contagios, y bastantes", declaró Cevallos al diario La República.