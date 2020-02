La denunciante clave del juicio por abusos sexuales contra Harvey Weinstein en Nueva York Jessica Mann se enfrentó este lunes a un duro interrogatorio de la defensa, que intentó desacreditar su crudo testimonio sobre dos violaciones argumentando que "manipuló" al productor para abrirse paso en Hollywood.

La exactriz, que reveló no tener abogado, respondió a muchas de las incisivas preguntas con incertezas -"no lo recuerdo, no lo sé, creo que sí, bueno"- y perfiló en mayor detalle la relación que mantuvo con Weinstein ante múltiples sugerencias de que ella se acostaba con él "por el beneficio de su carrera".