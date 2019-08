Fotografía sin fecha cedida por Roca Editorial donde aparecen el estilista Jay Sebring (i), junto al director de cine Roman Polanski (2-i), la actriz Sharon Tate (c) y otras personas no identificadas durante una fiesta en Londres (Reino Unido). EFE/Bill Ray/Colección de Life/Cortesía Roca Editorial

Algo cambió para siempre la madrugada del 9 de agosto de 1969 cuando la actriz Sharon Tate, su futuro hijo, y otras cuatro personas más fueron brutalmente asesinadas por un grupo de fanáticos a las órdenes de un criminal envuelto en la piel de líder hippie, Charles Manson.

Un capítulo negro que a día de hoy sigue despertando interés, como el del realizador Quentin Tarantino en su nueva película "Once Upon a Time in... Hollywood", que recupera esta época para construir su ficción, o el de la serie "Mindhunter" de Netflix, que estrenará una segunda temporada centrada en Manson.