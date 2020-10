La lentitud en la investigación del asesinato del joven Romario Veloz, presuntamente a manos de un militar durante una protesta en Chile en octubre de 2019, llevó a su madre, Mery Cortez, a hacer una "performance" y desnudarse frente a la sede del Gobierno para exigir "justicia".

"Tengo que llamarle la atención a este caballero (el presidente Sebastián Piñera) de una forma u otra. No me ha valido el Senado ni la Cámara de Diputados, así que he venido a meterme en la boca del lobo", explicó Cortez a Efe horas antes de su intervención para la que viajó 500 kilómetros desde una región al norte de Chile.