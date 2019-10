Tagua Musa (i), Elizabeth Croft (2i), Natacha DePaola (c), Gaby Arellano (2d) y Maria Jose Escobar (d), parte del panel "Women in Engineering and Stem", participan este martes en la cumbre mundial de la Global Engineering Deans Council (GEDC 2019), en el Hotel Mandarín de Santiago (Chile). La cumbre mundial de la GEDC está organizada por las Universidades Católica de Chile y Santa María, gracias al proyecto Ingeniería 2030 de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). EFE/ Javier Valdes Larrondo