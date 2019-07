El fotógrafo francés Vincent Tremeau (d) durante su intervención en la inauguración de la muestra fotográfica 'One Day, I Will' (Un día, yo seré), un proyecto que busca mirar al futuro de las jóvenes y no enfocarse en su traumático pasado, que tuvo lugar ayer lunes 29 de julio, y que estará disponible hasta principios de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. EFE/Álvaro Celorio

El fotógrafo francés Vincent Tremeau posa para Efe durante la inauguración de la muestra fotográfica 'One Day, I Will' (Un día, yo seré), un proyecto que busca mirar al futuro de las jóvenes y no enfocarse en su traumático pasado, que tuvo lugar ayer lunes 29 de julio, y que estará disponible hasta principios de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. EFE/Álvaro Celorio