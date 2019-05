La oposición de Nicaragua convocó a un paro nacional para este jueves, el quinto desde que estalló la crisis hace más de un año, en protesta contra el presidente Daniel Ortega y bajo el lema "Vamos a paro por la libertad de todos".

"Si te querés solidarizar con el dolor, contribuir con parar el sufrimiento, cerrá la puerta de tu casa, no salgás, no asistás al trabajo, no vayas al colegio, no abrás tu negocio (...) la acción en este caso es la inacción, para que no haya más abuso, más muertos", dijo este miércoles el integrante de la convocante Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.