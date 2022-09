La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles sobre la compra de nuevas vacunas contra la variante ómicron de la covid-19, mientras en algunos países de América Latina y el Caribe todavía no se alcancen unas tasas de inmunización suficientes.

"No hacemos nada con vacunas nuevas si no nos aseguramos de vacunar a aquellos que no están vacunados", aseguró durante una rueda de prensa el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud del organismo, Marcos Espinal.