La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este martes el Gran Premio Chapultepec 2021 al editor estadounidense Martin Baron, exdirector ejecutivo The Washington Post, considerado uno de los periodistas más prominentes de su generación.

Baron, de 66 años, ha sido editor jefe de The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald, y ha servido como editor senior de The New York Times y Los Angeles Times.