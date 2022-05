4 may. 2022

EFE Buenos Aires 4 may. 2022

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Joédson Alves

El comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, manifestó este martes desde Buenos Aires su confianza en que los países latinoamericanos puedan alcanzar una posición común antes de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP15), una cita prevista para el tercer trimestre de este año en Kunming (China).

"Ahora mismo esas posiciones están un poco lejos, pero he visitado Colombia, Brasil, Argentina, ahora me estoy yendo a Uruguay, y no creo que estén tan lejos los unos de los otros", aseguró Sinkevicius en declaraciones telefónicas a Efe.