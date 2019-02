Las ballenas azules que migran por el Océano Pacífico confían más en su memoria que en las señales ambientales oceánicas para encontrar presas y alimentarse, según un estudio publicado este lunes en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.

Este depredador marino localiza a sus presas usando su "excepcional" memoria para encontrar los lugares "históricamente productivos, estables y de alta calidad" de producción de kril, de acuerdo a los investigadores de la Oficina Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de EE.UU.