Atalaia do Norte (Brasil)

EFE Atalaia do Norte (Brasil) 21 jun. 2020

La pareja de indios Marubo, Newton (i) y Anita (d) Marubo, reciben información sobre la COVID-19 luego de ser notificados positivo en la prueba; la hija de la pareja, Alecssandra, tomará la prueba para averiguar si ella también tiene el virus, este sábado en Atalia do Norte (Brasil). EFE/Joédson Alves

Vista este sábado de la selva amazónica antes de llegar a la ciudad de Atalaia do Norte en Brasil. EFE/Joédson Alves

Indígenas de la etnia marubo esperan asistencia este sábado en Atalia do Norte (Brasil). EFE/Joédson Alves

Un equipo de las Fuerzas Armadas de Brasil se desplazó este domingo a la recóndita localidad de Atalaia do Norte, en el corazón de la Amazonía, para auxiliar a los equipos de salud locales en el combate y tratamiento de la COVID-19 entre las comunidades indígenas de la región.

Atalaia do Norte, en el suroeste del estado del Amazonas y fronteriza con Perú, está situada en el Territorio Indígena del Vale do Javari, la segunda mayor reserva indígena del país y donde vive el mayor número de pueblos originarios no contactados del mundo.