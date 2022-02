Un comienzo de lluvias trajo alivio este domingo en algunas zonas de la provincia de Corrientes (noreste), que es foco de incendios de tal magnitud que Argentina pidió ayuda a países como Brasil, EEUU y Bolivia para contar con más recursos y de mayor magnitud para apagar las llamas, según fuentes oficiales.

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés advirtió que si no llueve suficiente, no alcanzará para apagar los incendios si no cuenta con “ayuda de más magnitud, como aviones hidrantes de mayor porte”, en diálogo con el canal TN.