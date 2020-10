BAS05. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 22/10/2020.- Fotografía de archivo del 29 de enero de 2018 de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante una entrevista con Efe, en Buenos Aires (Argentina). Estela de Carlotto, símbolo de la búsqueda de bebés robados por la dictadura argentina, cumple este jueves 90 años. Y lejos de bajar los brazos, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo advierte que, hasta el último aliento que le quede de vida, seguirá trabajando por encontrar a los más de 300 niños, hoy ya hombres y mujeres, que aún no conocen su identidad. "Me tocó hacer algo tan serio, grave y doloroso, pero a la vez tan necesario, como ha sido buscar a una hija y a un nietito, y eso me llevó y me va a llevar toda la vida buscando lo que falta", cuenta a Efe esta "mujer común" que, a pesar de que tuvo una madre y abuela longevas, nunca imaginó llegar a los 90 "activa y con ganas de hacer cosas". EFE/ David Fernández ARCHIVO