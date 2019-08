Los episodios de temperaturas oceánicas inusitadamente altas ocurren con más frecuencia que la anticipada por los científicos, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"En los 65 ecosistemas que examinamos esperábamos que seis o siete experimentarían estas 'sorpresas' cada año", señaló Andrew Pershing, quien encabezó el estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación del Golfo de Maine.