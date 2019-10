En los asentamientos, los índices de pobreza son mucho mayores, y según Techo, el 70 % vive cerca de un factor de riesgo como un basural o una torre de alta tensión; otro 70 % no tiene acceso a energía eléctrica; el 90 % no cuenta con conexión formal de agua potable; y el 98 % no cuenta con red cloacal. EFE/David Fernández/Archivo