El número de fallecidos por el coronavirus en República Dominicana se duplicó en las últimas 24 horas y llegó a 20, mientras que los contagios subieron a 581, anunció este viernes el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Del total de los fallecidos, doce se han producido en la provincia Duarte, donde se ubica San Francisco de Macorís, la primera de las demarcaciones del país en registrar el contagio comunitario de la enfermedad.

Entre los últimos fallecidos está el inmortal del deporte nacional, el coronel y empresario Kalil Haché, de 86 años, quien, además, precisó Sánchez Cárdenas, sufría hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y era un fumador "crónico".

Todas las víctimas fatales superan los 60 años y tenían antecedentes con enfermedades como diabetes, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar, precisó el ministro en una rueda de prensa virtual, en la que insistió en la necesidad de mantener las correspondientes medidas de higiene y mantener el aislamiento.

"No agrupamientos, no fiestas, no velorios", subrayó Sánchez Cárdenas.

Respecto a los 581 contagiados, detalló, 121 están en aislamiento hospitalario y 437 en aislamiento domiciliario, mientras que las personas que han sido dadas de alta tras superar la enfermedad se mantienen en tres.

El Ministro de Salud se refirió al estado de algunos de los afectados, entre ellos, el médico y filántropo Félix Antonio Cruz Jiminián, ingresado desde el lunes en la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, y quien han experimentado una mejoría "significativa" tras rebasar un cuadro crítico el pasado miércoles.

También habló del estado de salud del exgobernador de Santiago (norte) José Izquierdo, quien también ha experimentado una notable mejoría por lo que será trasladado a una sala común en la clínica donde se encuentra ingresado en la citada ciudad.

República Dominicana está en estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo y un día después se decretó el toque de queda, cuyo horario de aplicación que se estableció inicialmente de 20.00 a 6.00 horas y se ampliará a partir de hoy por tres horas, adelantando su inicio a las 17.00.