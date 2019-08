El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel desde abril de 2018, afirmó en una carta leída este miércoles durante una masiva protesta contra el Gobierno de Jair Bolsonaro que las mujeres "volverán a ser respetadas" en Brasil.

"Las mujeres de nuestra tierra volverán a ser respetadas y el odio no vencerá al amor, el miedo no vencerá a la esperanza y la grosería no vencerá a la solidaridad", dijo Lula en la carta, leída por el excandidato presidencial Fernando Haddad frente a decenas de miles de mujeres concentradas frente a la sede del Parlamento.