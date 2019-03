Fotografía cedida por Buena Gente donde aparece su fundadora, la psicóloga puertorriqueña afincada en Nueva York, Marta Michelle Colón, quien lidera "Be Gutsy" (Ten Agallas). EFE/Buena Gente

La presión social es una de las principales causas que empuja a los jóvenes latinos a consumir opiáceos, en su mayoría recetados, según afirma la creadora de la primera campaña de concienciación sobre el uso de estas drogas para la población latina, la psicóloga Marta Michelle Colón.

"Una joven me contó que la última vez que le invitaron a una fiesta le dijeron que no fuera si no va a usarlos. Para ella quedarse en casa supone quedarse atrás, algo que es difícil ya que le hace sentirse sola", explica en entrevista con Efe.